1 In wenigen Tagen gilt diese Devise auch im Unterricht ab der 5. Klasse. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Es ist nur eine Frage von Tagen, bis Baden-Württemberg die Pandemiestufe drei ausrufen wird. Dann gilt in den Schulen ab der fünften Klasse Maskenpflicht auch im Unterricht. Verweigerern drohen harte Konsequenzen.

Stuttgart - Baden-Württemberg steht unmittelbar vor der Einführung einer Maskenpflicht im Unterricht, von der nur noch die Grundschüler bis zur vierten Klasse sowie Menschen, die aus gesundheitlichen Gründen keinen Mund-Nasen-Schutz tragen können, ausgenommen sind. Das ist unserer Zeitung aus Kreisen der Landesregierung bestätigt worden. Die Grundlagen dafür sind die am Donnerstag vom Kultusministerium erlassene neue Coronaverordnung der Schulen und die steigenden Infektionszahlen.

Von Mittwoch auf Donnerstag hat die landesweite 7-Tage-Inzidenz die Schwelle von 35 überschritten. Damit ist die wichtigste Voraussetzung erfüllt, um die Pandemiestufe drei auszurufen. Das Stuttgarter Sozialministerium teilte auf Twitter mit, dass damit „voraussichtlich in den nächsten Tagen zu rechnen“ damit zu rechnen.

Kultusministerium novelliert Coronaregeln für Schulen

Weil das Kultusministerium an diesem Donnerstag (bei einer Inzidenz von 34,7) die Coronaverordnung für die Situation angepasst hat, wenn die Inzidenzschwelle von 35 überschritten wird, hat das Konsequenzen für den Schulbetrieb. Erstens wird die generelle Pflicht zum Tragen einer Mund- Nasen-Bedeckung ab Klasse 5 in den weiterführenden Schulen sowie in den beruflichen Schulen auch auf den Unterricht ausgeweitet. Zweitens bekommen Lehrer, die das Tragen einer Maske verweigern, ein Zutrittsverbot an ihrer Schule und müssen sich beim zuständigen Regierungspräsidium melden.

Drittens sollen die Schulen, wenn Schülern keine Maske tragen, nach dem Willen des Kultusministeriums „pädagogisch angemessen vorgehen, um die Maskenpflicht auf dem Schulgelände durchzusetzen“. Ist das nicht erfolgreich, drohen Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen bis zum zeitweiligen Ausschluss vom Unterricht.

Viertens sind im Sportunterricht von diesem Zeitpunkt an nur noch solche Übungen erlaubt, bei denen Körperkontakt vermieden wird. Unterrichtsfremde Veranstaltungen an Schulen dürfen nicht mehr stattfinden. In Kreisen, die wegen der hohen Fallzahlen als Risikogebiet gelten, können darüber hinaus weitergehende Einschränkungen im Unterrichtsbetrieb erlassen werden.

Eisenmann will Schulen gesondert informieren

Sobald das Landesgesundheitsamt die dritte Pandemiestufe ausruft, will Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) die Schulen darüber gesondert informieren. „Wir kommen nur gemeinsam durch diese Pandemie“ erklärte sie am Donnerstag. „Deshalb unterstützen wir die Schulen und geben ihnen frühzeitig wichtige Informationen an die Hand.“

Wann das genau zu erwarten ist, steht noch nicht fest. Neben der Inzidenz spielen, wie das Sozialministerium weiter auf Twitter schrieb, auch die Nachverfolgung von Infektionsketten, die Lage an den Kliniken im Land und das Infektionsgeschehen in einzelnen Kreisen zu erwarten. „Unter Berücksichtigung der Entwicklung der landesweiten Fallzahlen und dem Erreichen der Warnstufe in mehreren Kreisen ist mit der Ausrufung der Pandemiestufe drei aber voraussichtlich in den nächsten Tagen zu rechnen“, heißt es im Tweet aus dem Ressort von Sozialminister Manfred Lucha (Grüne).