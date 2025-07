Eine Möglichkeit weniger von Bietigheim-Bissingen nach Stuttgart zu kommen, haben Bahnfahrer über den Sommer. Aufgrund von Bauarbeiten an der S-Bahn-Stammstrecke fallen ab diesem Samstag zahlreiche Züge der SWEG Bahn Stuttgart (SBS) weg. Die Einschränkungen bestehen bis zum 6. September, teilt das Unternehmen mit.

Die Ausfälle betreffen die Züge der Linien MEX 17a und MEX 17c, die „bis auf wenige Ausnahmen“ entfallen, wie das Unternehmen mitteilt. Als Grund nennt die SWEG den Wegfall von zwei Gleisen im Hauptbahnhof Stuttgart.

Züge werden umgeleitet

Auch bei einer weiteren Linie gibt es Einschränkungen in den kommenden Wochen: Der MEX 18 wird zwischen Ludwigsburg und Esslingen umgeleitet, die Züge halten nicht in Bad Cannstatt und auch nicht am Hauptbahnhof in Stuttgart. Ersatzweise sei ein zusätzlicher Halt in Kornwestheim eingerichtet, sodass Fahrgäste dort in die S-Bahn umsteigen können.

Die Linie RE6 ist sowohl von der Stammstreckensperrung als auch von weiteren Bauarbeiten, die zwischen Reutlingen und Tübingen stattfinden, betroffen. „Die Züge der Linie RE 6 entfallen auf dem gesamten Streckenlauf zwischen Stuttgart und Tübingen“, teilt die SWEG mit. Die Linien MEX 12 und 18 enden bis zum 15. September in Reutlingen. Auf der Strecke ist ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Fahrgäste werden gebeten, sich vorab über die aktuellen Verbindungen in der Verkehrsmeldung oder der elektronischen Fahrplanauskunft zu informieren. Weitere Informationen sind zudem unter www.s-bahn-stuttgart.de/stammstrecke erhältlich.