Wegen staatlicher Subventionen: EU verhängt Strafzölle auf E-Autos aus China

1 Exportbereite Autos am Hafen von Yantai Foto: imago/NurPhoto

Brüssel wirft Peking unerlaubte staatliche Subventionen vor. Noch besteht die Chance, die Maßnahmen abzuwenden. Die deutsche Autoindustrie reagiert mit harscher Kritik.











Die erhoffte Einigung zwischen Brüssel und Peking kommt vorerst nicht zustande. Die EU führt an diesem Freitag vorläufige Strafzölle auf den Import von Elektroautos aus China ein. Sie wirft den dortigen Herstellern vor, von staatlichen Subventionen zu profitieren, die den Wettbewerb verzerren. Dadurch seien ihre Elektrofahrzeuge normalerweise rund 20 Prozent günstiger als in der EU hergestellte Modelle. Die am Donnerstag in Brüssel angekündigten Aufschläge fallen minimal niedriger aus als im Juni angekündigt.