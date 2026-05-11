Wegen Sparmaßnahmen: MDR pausiert Tatort- und Polizeiruf-Produktionen für drei Jahre

Hiobsbotschaft für alle Fans von "Tatort" und "Polizeiruf 110": In den nächsten drei Jahren wird der MDR keine neuen Folgen mehr produzieren. MDR-Intendant Ralf Ludwig begründet den Schritt mit der ausgebliebenen Erhöhung des Rundfunkbeitrags - und kündigt weitere Einschnitte an.
Die Sparmaßnahmen beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) betreffen auch beliebte Krimireihen wie "Tatort" und "Polizeiruf 110": Die Produktion neuer Episoden wird für drei Jahre ausgesetzt. Diese Maßnahme stellte MDR-Intendant Ralf Ludwig am Montag dem Rundfunkrat vor.