Wegen Schäden an einer Brücke in Stuttgart

Drei Tage lang muss eine Spur der B 10 auf Höhe des Großmarkts gesperrt werden.

Von 11. bis 13. Mai steht auf Höhe des Großmarkts in Richtung Esslingen nur eine Spur zur Verfügung. Es drohen Staus – auch auf der B 14 aus Richtung Fellbach.









Die Geschichte um die Schäden an den Brücken in Stuttgart setzt sich weiter fort. Aufgrund von kurzfristig erforderlichen Bauarbeiten an der ehemaligen Eisenbahnbrücke und der heutigen Versorgungsleitung zwischen dem Mercedes Benz-Werk Untertürkheim und dem Stuttgarter Großmarkt in Wangen kommt es zu Verkehrsbehinderungen auf der B 10. Von Donnerstag bis Samstag, 11. bis 13. Mai, muss eine Fahrspur in Richtung Esslingen gesperrt werden.