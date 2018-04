“Gutsglück“ aus Remseck Freiland-Eier aus den Norma-Märkten zurückgerufen

Von red/dpa 27. April 2018 - 20:44 Uhr

Freiland-Eier der Marke „Gutsglück“ sind wegen eines Salmonellenfundes zurückgerufen worden. Foto: dpa

Verbraucher werden davor gewarnt, Freiland-Eier der Marke „Gutsglück“ aus Remseck/Neckar zu kaufen. Es sind Salmonellen gefunden worden.

Stuttgart - Freiland-Eier der Marke „Gutsglück“ werden wegen eines Salmonellen-Fundes zurückgerufen. Betroffen sind Produkte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 29.04.2018, teilte der Hersteller Inter Ovo in Remseck am Neckar am Freitagabend mit.

Die nun zurückgerufenen Eier wurden bei Norma in Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und Bayern verkauft. Betroffene Produkte können in den Filialen zurückgegeben werden. Kunden bekommen den Kaufpreis auch ohne Kassenbon erstattet.