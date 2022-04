1 San Diego und Verona Pooth auf dem roten Teppich. Foto: imago/VISTAPRESS

Der Sohn von Verona Pooth (53) hat Ärger mit seinem Sportinternat. Wie die "Bild" erfahren hat, ist San Diego (18) für sechs Wochen vom Training an der IMG-Academy in Miami suspendiert worden. Der Grund: ein unerlaubter Besuch in einem Burger-Restaurant während eines Turniers in Tampa.

"Bin froh, dass Diego kein Streber ist"

Mama Pooth steht allerdings zu ihrem Sohn - und findet die Entscheidung der Schule "viel zu streng", wie sie der Zeitung erklärte. Demnach wurden auch schon andere Golfer vom Golfunterricht "wegen zum Teil - in unseren Augen - eher Lappalien" befreit. Mit der kleinen Auflehnung ihres Sohnes gegen die Regeln kommt sie gut klar: "Ich bin froh, dass Diego kein Streber ist, sondern Ecken und Kanten hat."

Doch San Diego soll auch schon einen Notfallplan erarbeitet haben, um seinen Highschool-Abschluss Ende Mai in dem Internat trotzdem machen zu können. Sein Management teilte RTL mit, dass er die nächsten sechs Wochen privat trainieren werde. Dafür hat er sich laut Pooth ein kleines Appartement gesucht und sein eigenes Sport- und Golfprogramm organisiert.