Wegen Reparatur: Ludwigsburger Freibad am Freitag geschlossen

Badespaß und Abkühlung im Hohenecker Freibad fallen am Freitag, den 12. Juni, aus. Grund für die ebenso außerplanmäßige wie kurzfristige Schließung des Freibads sei ein technischer Defekt, der am Donnerstag bei einer Routineprüfung entdeckt wurde, teilten die Stadtwerke Ludwigsburg-Kornwestheim (SWLB) mit. Es handle sich dabei um einen kleinen Riss in der Kaltwasserleitung, der durch Materialermüdung entstanden sei. Damit sich dieser nicht ausdehnt und größere Schäden verursacht, muss schnell gehandelt werden. Am Freitag wird die Leitung repariert, dazu muss das Wasser abgestellt werden. Ein regulärer Badebetrieb ist deshalb an diesem Tag nicht möglich. Die gute Nachricht: Laut SWLB hat das Freibad Hoheneck am Samstag, den 13. Juli, wieder ganz normal geöffnet.