Rechtsradikale Umtriebe im Land AfD greift gegen Parteinachwuchs durch

Von Willi Reiners 08. Januar 2019 - 16:31 Uhr

Die Junge Alternative Stuttgart demonstrierte im Mai 2018 gegen den Neubau einer Ditib-Moschee in Stuttgart-Feuerbach. Foto: dpa

Der Vorstand der AfD in Baden-Württemberg geht massiv gegen die vom Verfassungsschutz beobachtete Junge Alternative vor. Die Organisation wird aufgefordert, sechs führende Mitglieder auszuschließen.

Stuttgart - Die AfD in Baden-Württemberg greift massiv gegen die Nachwuchsorganisation Junge Alternative (JA) durch, die wegen rechtsradikaler Umtriebe vom Landesverfassungsschutz beobachtet wird. In einem Schreiben, das unserer Zeitung vorliegt, fordert der AfD-Landesvorstand den Vorstand der JA Baden-Württemberg auf, sechs teils führende JA-Mitglieder auszuschließen. Darunter ist auch Reimond Hoffmann, bisheriger Vizechef der JA im Land. Gegen weitere sechs Mitglieder verlangt der AfD-Landesvorstand Ordnungsmaßnahmen wie Rügen, Amtsenthebungen und Ämtersperren. Darunter sind auch die JA-Vorstände Denis Joschko und Kilian Steinmann. Die Parteispitze um den Bundestagsabgeordneten Marc Jongen setzt für die Umsetzung der geforderten Maßnahmen eine Frist bis zum 17. Januar.

100 Mitglieder sollen JA im Südwesten verlassen haben

Nach Bekanntwerden der Beobachtung durch den Landesverfassungsschutz hatten Mitte November bereits fünf von zehn Mitgliedern des JA-Landesvorstands ihre Ämter umgehend niedergelegt und die Nachwuchsorganisation verlassen. Unter ihnen war auch Moritz Brodbeck. Der frühere JA-Landeschef begründete seinen Schritt damals damit, dass er nicht länger bereit sei, „für die Verfehlungen von Personen einzustehen, die die gezielte Radikalisierung der JA oft genug aus dem Schutz der zweiten und dritten Reihe betrieben haben und für keinerlei mahnende Worte zugänglich waren“. Die Beobachtung durch den Verfassungsschutz sei die logische Konsequenz der mangelnden Abgrenzung der JA von der Identitären Bewegung (IB).

Die völkisch-nationale IB steht bundesweit bereits seit zwei Jahren im Visier der Verfassungsschützer. Laut Landesverfassungsschutz hatte die IB im Jahr 2017 rund 80 Mitglieder, bundesweit sollen es 2016 etwa 400 gewesen sein. Inzwischen sollen etwa 100 Mitglieder die Junge Alternative in Baden-Württemberg verlassen haben.

In dem Schreiben an den durch die Austritte dezimierten JA-Vorstand wirft die AfD-Spitze im Land dem Parteinachwuchs „relevante Verstöße Ihrer Mitglieder gegen die Grundsätze unserer Partei“ vor. Vier Verstöße werden detailliert und mit den Namen der Betroffenen aufgelistet, so beispielsweise „wildes Plakatieren von IB-Material an Bahnhöfen“ und die Aufnahme eines IB-Kaders in die Junge Alternative unter Beteiligung von Landesvize Reimond Hoffmann. Zudem wirft die AfD-Spitze dem JA-Vorstand vor, bei der Aufklärung der gegen die Jugendorganisation erhobenen Vorwürfe „offensichtlich bewusst und gewollt schweres Fehlverhalten gezeigt“ sowie „diesbezüglich arglistig getäuscht“ zu haben. Dies wirke „umso schwerer, als das der Vorstand der JA Baden-Württemberg in dieser Causa die vollumfängliche Kooperation zugesagt“ und der Landesvorstand Ende November „explizit auf die besondere Bedeutung der Wahrheitspflicht bei allen Ihren Angaben hingewiesen“ habe.

Aus dem Schreiben geht zudem hervor, dass die AfD-Spitze im Land zumindest einen Teil des laut der JA-Webseite noch fünfköpfigen Landesvorstands für „weiterhin vertrauenswürdig“ hält. Die betreffenden Vorstandsmitglieder stünden nun in der Pflicht, die geforderten Ausschlussverfahren sowie Ordnungsmaßnahmen bis zum 17. Januar umzusetzen und so „die Vermeidung einer Trennung des JA-Verbandes von der Mutterpartei in Baden-Württemberg doch noch zu erreichen“. Dies bleibe das gemeinsame Ziel, heißt es in dem Brief, den alle Vorstandsmitglieder Landes-AfD unterschrieben haben.