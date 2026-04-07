Wegen rassistischer Aussagen: London verweigert US-Skandalrapper Kanye West die Einreise

US-Skandalrapper Kanye West darf nach seinen antisemitischen und rassistischen Aussagen nicht nach Großbritannien reisen. Das hat gravierende Auswirkungen auf ein geplantes Festival.
Die britische Regierung verweigert dem für seine antisemitischen und rassistischen Aussagen bekannten US-Musiker Kanye West die Einreise. Die Entscheidung des Innenministeriums fiel in der Debatte über geplante Auftritte des 48-Jährigen bei einem Festival in London in diesem Sommer - dieses wurde am Dienstagnachmittag dann komplett abgesagt. Premierminister Keir Starmer hatte die ursprüngliche Planung als „zutiefst besorgniserregend“ bezeichnet.