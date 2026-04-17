Wegen Pietro Lombardi: Oliver Pocher berichtet von Polizeieinsatz in Kölner Villa

Bizarrer Vorfall in Oliver Pochers Kölner Villa: Mitten in der Nacht kam es dort zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund ist ein mutmaßlicher Stalker, der Pochers Mitbewohner Pietro Lombardi nachgestellt haben soll.

Ein bizarrer Polizeieinsatz in den frühen Morgenstunden hat Oliver Pochers (48) Rückkehr nach Köln überschattet. Der Comedian wollte sich nach einer Reise durch Australien und Japan mit seinen Söhnen eigentlich ausruhen, als gegen 3.30 Uhr plötzlich Polizei und Rettungskräfte vor seinem Anwesen standen. Grund für das Aufgebot war jedoch kein Vorfall im Hause Pocher, sondern offenbar die falsche Behauptung eines mutmaßlichen Stalkers, der es auf Pochers aktuellen Mitbewohner Pietro Lombardi (33) abgesehen haben soll.

Wie die beiden in ihrem gemeinsamen Podcast "Die Patchwork Boys" berichten, hatte ein Mann gegenüber der Polizei behauptet, er sei nachts von dem Sänger in dessen aktuelle Wohnung eingeladen und im Anschluss in der Nachbarschaft überfallen worden. Die Beamten suchten daraufhin das Gespräch mit Lombardi, um den Sachverhalt und die Rechtmäßigkeit der Einladung zu prüfen. Da der Sänger jedoch nicht auf Anrufe reagierte, übernahm Pocher die Aufklärung der Situation an der Haustür.

Stalker lauerte Lombardi schon mal auf

Die Nachforschungen ergaben schnell, dass es sich bei der Geschichte um eine Inszenierung handelte. Der vermeintliche Kontakt zwischen dem Stalker und dem Musiker basierte offenbar auf Nachrichten einer Prepaid-Nummer, die nicht Lombardi zuzuordnen war.

Nach Angaben des Sängers handelt es sich bei dem Unbekannten um einen hartnäckigen Verfolger, der ihm bereits in der Vergangenheit bei privaten Terminen aufgelauert habe. Lombardi äußerte den Verdacht, dass sein Fahrzeug möglicherweise mittels GPS-Tracker überwacht werde, da der Mann regelmäßig an seinen Aufenthaltsorten erscheine. Besonders verärgert zeigte sich der ehemalige DSDS-Sieger über die potenziellen Folgen für seinen Ruf und das Sicherheitsgefühl der im Haus anwesenden Kinder.

Lombardi lebt seit der Trennung von seiner Partnerin Laura Maria Rypa im Herbst 2025 vorübergehend bei Pocher. Als dessen Ex-Ehefrau und Podcast-Partnerin Sandy Meyer-Wölden die Zusammenarbeit für "Die Pochers! Frisch recycelt" im Januar beendete, sprang Lombardi spontan als neuer Partner ein. Seit Anfang April heißt das Projekt offiziell "Die Patchwork Boys".