Wegen Pietro Lombardi: Oliver Pocher berichtet von Polizeieinsatz in Kölner Villa

Bizarrer Vorfall in Oliver Pochers Kölner Villa: Mitten in der Nacht kam es dort zu einem Polizeieinsatz. Hintergrund ist ein mutmaßlicher Stalker, der Pochers Mitbewohner Pietro Lombardi nachgestellt haben soll.
Ein bizarrer Polizeieinsatz in den frühen Morgenstunden hat Oliver Pochers (48) Rückkehr nach Köln überschattet. Der Comedian wollte sich nach einer Reise durch Australien und Japan mit seinen Söhnen eigentlich ausruhen, als gegen 3.30 Uhr plötzlich Polizei und Rettungskräfte vor seinem Anwesen standen. Grund für das Aufgebot war jedoch kein Vorfall im Hause Pocher, sondern offenbar die falsche Behauptung eines mutmaßlichen Stalkers, der es auf Pochers aktuellen Mitbewohner Pietro Lombardi (33) abgesehen haben soll.