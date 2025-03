Ditzingen Wie verändert sich die Kinderbetreuung?

Wie wollen Eltern in Zukunft ihre Kinder versorgt wissen: Im Ganztagskindergarten oder bis in den frühen Nachmittag? Die Planung sei in gewisser Weise immer ein Blick in die Glaskugel, legte die Ditzinger Stadtverwaltung den Stadträten dar. Doch eines ist neu.