1 In Erligheim (Kreis Ludwigsburg) ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern gekommen. Foto: dpa

Ein Streit zwischen zwei Familien ist in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) eskaliert. Zwei Familien waren sich uneins über einen Parkplatz, zwischen vier Männern kam es deshalb zu einer Auseinandersetzung.

Erligheim - Vermutlich wegen eines Parkplatzes haben sich zwei Familien in Erligheim (Kreis Ludwigsburg) am Montag in die Haare gekriegt. Wie die Polizei mitteilte, gab es in der Mauerackerstraße zunächst ein Wortgefecht, das dann gegen 20.50 Uhr in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Auslöser sei offenbar ein falsch geparktes Auto gewesen, das die Zufahrt zu einer Garage versperrt habe, hieß es seitens der Polizei. Insgesamt rückten drei Streifenwagenbesatzungen aus, um die Streitigkeiten zu schlichten sowie die Parteien voneinander zu trennen. Vier Männer im Alter von 21, 38, 42 und 45 Jahren waren an der Schlägerei beteiligt, einer von ihnen wurde verletzt.