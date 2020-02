Schlagerstar Andrea Berg muss Konzert in Halle absagen

1 Andrea Berg während ihres Konzerts vor wenigen Tagen in Mannheim Foto: imago images/STAR-MEDIA

Bittere Pille für die Fans von Andrea Berg in Halle (Westfalen): Das für heute Abend geplante Konzert musste wegen des Orkantiefs "Sabine" kurzerhand abgesagt werden.

Schlechte Nachrichten für alle Fans von Andrea Berg (54): Aufgrund des Orkantiefs "Sabine" muss ihr für Sonntagabend geplantes Konzert in Halle (Westfalen) ausfallen. Das gab sie selbst via Facebook bekannt. Derzeit ist die Schlagersängerin mit ihrer "Mosaik"-Tournee durch Deutschland unterwegs und wollte heute Abend in der OWL-Arena haltmachen. Sie habe sich riesig auf den Abend gefreut. "Die Sicherheit aller Beteiligten steht aber immer über allem", schreibt Berg.

Die Entscheidung sei durch die Behörden vor Ort gefällt worden, die sie jedoch ausdrücklich unterstützt. Keine Show der Welt sei es wert, ein Risiko für Leib und Leben der Besucher und Helfer einzugehen. "Passt bitte alle auf Euch auf! Ich schaue jetzt auch, dass ich so schnell wie möglich nach Hause komm...", schließt Berg ihren Eintrag. Wie darüber hinaus der Veranstalter bekannt gab, wird das Konzert nicht nachgeholt werden. Die Besucher würden den vollständigen Preis an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet bekommen.