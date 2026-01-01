George Clooney und seine Frau Amal haben die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Donald Trump nutzte die Gelegenheit für einen öffentlichen Angriff auf den Schauspieler - und bezeichnete ihn als "durchschnittlichen Typen" mit "mittelmäßigen Filmen".

Es ist kein Geheimnis, dass Donald Trump (79) und George Clooney (64) keine Freunde sind. Doch die jüngste Attacke des US-Präsidenten auf den Hollywood-Star erreicht ein neues Level. Anlass: Clooney, dessen Ehefrau Amal (47) und ihre achtjährigen Zwillinge haben offiziell die französische Staatsbürgerschaft erhalten, wie aus Regierungsdekreten vom Wochenende hervorgeht.

Trump meldete sich prompt auf seiner Plattform Truth Social zu Wort - und machte aus der Nachricht eine politische Abrechnung. "Gute Neuigkeiten! George und Amal Clooney, zwei der schlechtesten politischen Prognostiker aller Zeiten, sind offiziell Bürger Frankreichs geworden", schrieb der Präsident. Frankreich befinde sich seiner Behauptung nach "leider mitten in einem großen Kriminalitätsproblem wegen seines absolut entsetzlichen Umgangs mit der Einwanderung, ähnlich wie wir es unter dem schläfrigen Joe Biden hatten".

Alte Fehde neu aufgewärmt

Der Hintergrund des Konflikts reicht bis in den vergangenen Wahlkampf zurück. Clooney hatte im Sommer 2024 einen aufsehenerregenden Gastbeitrag in der "New York Times" veröffentlicht, in dem er Joe Biden zum Rückzug aus dem Rennen ums Weiße Haus aufforderte - zugunsten der damaligen Vizepräsidentin Kamala Harris.

"Erinnern Sie sich, als Clooney nach der inzwischen berüchtigten Debatte Joe während einer Spendenaktion fallen ließ, nur um sich dann auf die Seite einer weiteren herausragenden Kandidatin zu stellen, Jamala(K!)", schrieb Trump weiter. Der Präsident spielte damit auf Harris an, die er absichtlich falsch benannte.

"Nur ein durchschnittlicher Typ"

Doch Trump ging noch weiter und griff Clooney auch als Schauspieler an. Der zweifache Oscar-Preisträger habe "mehr Publicity für Politik bekommen als für seine wenigen und völlig mittelmäßigen Filme", behauptete er. Sein vernichtendes Urteil: "Er war überhaupt kein Filmstar, er war nur ein durchschnittlicher Typ, der sich ständig über gesunden Menschenverstand in der Politik beschwerte."

Was Trump in seiner Tirade nicht erwähnte: Clooney behält nach französischem Recht auch seine US-Staatsbürgerschaft. Der in Kentucky geborene Star hatte bereits im Oktober gegenüber "Esquire" erklärt, warum das Leben in Frankreich für seine Familie die richtige Entscheidung sei.

Clooneys Gründe für den Umzug

"Wir haben großes Glück. Wissen Sie, wir leben auf einem Bauernhof in Frankreich", sagte Clooney dem Magazin. "Ich hatte Sorgen, unsere Kinder in L.A. großzuziehen, in der Kultur Hollywoods. Ich hatte das Gefühl, sie würden dort nie eine faire Chance im Leben bekommen." In Frankreich sei das anders: "Die interessieren sich nicht besonders für Ruhm. Ich will nicht, dass meine Kinder sich Sorgen wegen Paparazzi machen müssen. Ich will nicht, dass sie mit den berühmten Kindern anderer Leute verglichen werden."