George Clooney und seine Frau Amal haben die französische Staatsbürgerschaft erhalten. Donald Trump nutzte die Gelegenheit für einen öffentlichen Angriff auf den Schauspieler - und bezeichnete ihn als "durchschnittlichen Typen" mit "mittelmäßigen Filmen".
Es ist kein Geheimnis, dass Donald Trump (79) und George Clooney (64) keine Freunde sind. Doch die jüngste Attacke des US-Präsidenten auf den Hollywood-Star erreicht ein neues Level. Anlass: Clooney, dessen Ehefrau Amal (47) und ihre achtjährigen Zwillinge haben offiziell die französische Staatsbürgerschaft erhalten, wie aus Regierungsdekreten vom Wochenende hervorgeht.