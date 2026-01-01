Wegen Nacken-OP: Pink hat im Krankenhaus ins neue Jahr gefeiert

Kein Champagner, keine Party, kein Feuerwerk: Pink (46) hatte sich den Jahreswechsel bestimmt anders vorgestellt. Die Sängerin meldete sich mit einem Selfie aus dem Krankenhaus bei ihren 11,4 Millionen Instagram-Followern. Auf dem Foto ist ein weißer Verband an ihrem Hals zu sehen - und trotzdem lächelt sie in die Kamera.

Der Grund für den Klinikaufenthalt: Die Rockröhre hat sich zwei neue Bandscheiben einsetzen lassen. "Es ist vielleicht kein schickes Facelifting, aber ich bekomme zwei neue glänzende Bandscheiben in meinen Nacken", schrieb sie zu dem Bild. Pink nahm den Eingriff mit gewohntem Humor: "Eine neue Narbe, eine neue Erinnerung daran, dass ich dieses Gefäß wertschätze und es für alles nutze, was es wert ist. Rock 'n' Roll ist ein Kontaktsport."

Familie auf der Piste, Pink allein im Bett

Während die zweifache Mutter im Krankenhaus lag, genoss ihre Familie unbeschwerte Stunden im Schnee. Ehemann Carey Hart (50) war mit den gemeinsamen Kindern Willow (14) und Jameson (9) zum Snowboarden aufgebrochen. "Und während ich hier an Silvester allein in einem Krankenhauszimmer sitze, während meine Familie fröhlich Snowboard fährt - weiß ich, dass 2026 besser wird, weil ich diese Entscheidung getroffen habe", reflektierte Pink in ihrem emotionalen Posting.

Sie hoffe und bete, dass jeder Mensch die Möglichkeit habe, solche Entscheidungen für sich selbst zu treffen, heißt es weiter. "Ich weiß, dass das für manche keine Realität ist", räumte sie ein. Für das neue Jahr nahm sich die Künstlerin vor, sich dafür einzusetzen, dass andere Menschen ebenfalls solche Entscheidungen treffen können. "Lasst uns keine Angst haben, auf uns und andere zu achten", appellierte Pink an ihre Follower. Zum Abschluss ihrer herzlichen Nachricht wünschte sie allen: "Frohes neues Jahr, und mögt ihr mehr Freude als Leid erfahren, mehr Sonnenschein als Regen, mehr Liebe als Hass."

Gelebter Optimismus

Für Pink ist es nicht der erste gesundheitliche Rückschlag in jüngster Zeit. Bereits im Sommer hatte die Sängerin ihre Fans beunruhigt, als sie ein Foto von sich mit einer Infusion teilte. Damals erklärte sie, dass sie sich im Urlaub eine E.-coli-Infektion zugezogen hatte. Auch in dieser Situation bewies sie Galgenhumor und fokussierte sich auf das Positive: "Ahhh, das Leben und Zitronen und Limonade und großartige Erinnerungen."