Wegen Nacken-OP: Pink hat im Krankenhaus ins neue Jahr gefeiert

Während ihre Familie fröhlich die Pisten hinunterraste, verbrachte Pink den Jahreswechsel allein im Krankenhausbett. Die Sängerin teilte nach einer Operation an der Halswirbelsäule ein Selfie auf Instagram.
Kein Champagner, keine Party, kein Feuerwerk: Pink (46) hatte sich den Jahreswechsel bestimmt anders vorgestellt. Die Sängerin meldete sich mit einem Selfie aus dem Krankenhaus bei ihren 11,4 Millionen Instagram-Followern. Auf dem Foto ist ein weißer Verband an ihrem Hals zu sehen - und trotzdem lächelt sie in die Kamera.