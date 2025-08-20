Wegen Müll und Fremdparkern: Anwohner verärgert: Stuttgarter Karnevalsverein sperrt Parkplatz ab

Der Cannstatter Quellen-Club hat rund 60 private Stellplätze an der Löwentorstraße eingezäunt – und damit den Parkdruck im angrenzenden Wohngebiet erhöht.
Für Anwohner aus dem Cannstatter Stadtteil Birkenäcker waren die privaten Parkplätze des Quellen-Clubs an der Löwentorstraße lange Zeit eine feste Anlaufstelle, wenn sie in dem Wohngebiet rund um die Darmstädter Straße keine freie Lücke mehr finden konnten. Seit kurzer Zeit fällt die Option jedoch flach, der Karnevals- und Fasnetsverein hat die von der Stadt angemietete Fläche eingezäunt und das Einfahrtstor im Emil-Kiemlen-Weg mit einem massiven Schloss versehen.