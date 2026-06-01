Wegen Mette-Marit: Prinzessin Ingrid Alexandra reist aus Australien an

Kronprinz Haakon hat seine offizielle Japanreise begonnen und dabei gleich einige neue Einblicke in das royale Familienleben gegeben. Demnach wird seine Tochter Ingrid Alexandra, die in Australien studiert, demnächst nach Norwegen reisen, um ihrer Mutter Mette-Marit beizustehen.
Zum Auftakt seiner Japanreise hat Kronprinz Haakon (52) in einer Pressekonferenz über den Gesundheitszustand seiner Frau, Kronprinzessin Mette-Marit (52), gesprochen. Wie der Fernsehsender TV 2 berichtete, kündigte er dabei auch eine baldige Rückkehr der gemeinsamen Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (22) an.