"Ausdrücklich nur auf der Ebene dieser medialen Dimension": Markus Lanz empfindet Mitgefühl für Christian Ulmen, "auch wenn er mutmaßlich einen Riesenfehler begangen hat".
Markus Lanz (57) empfindet in einem Punkt Mitgefühl für Christian Ulmen (50). Das erklärte der Moderator im Interview mit dem Magazin "Stern". Darin erinnert sich der TV-Star an seine "Wetten, dass..?"-Zeit zurück. 2012 hatte er die Nachfolge von Thomas Gottschalk (75) angetreten und sei "plötzlich der Buhmann der Nation" gewesen. "Der mediale Druck" sei brutal gewesen, so Lanz. Heute spiele diese Zeit für ihn kaum noch eine Rolle. "Und doch habe ich in den letzten Wochen häufiger an diese Zeit zurückgedacht", fügt Lanz hinzu.