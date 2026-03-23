Wegen mangelnder Hilfe: Nächster Streit? Yeliz Koc teilt gegen Jimi Blue Ochsenknecht aus

Wegen unzureichender Hilfe bei ihrem Umzug kritisiert Yeliz Koc ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht. Bahnt sich zwischen den Eltern von Snow nun der nächste Streit an?

Zwischen Yeliz Koc (32) und Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) scheint es einmal mehr dicke Luft zu geben. Koc, die gerade mitten in einem Umzug steckt, hat in einer Reihe von Instagram-Storys ihrem Ärger Luft gemacht. Mit ihrer vierjährigen Tochter Snow ist der Reality-Star vor Kurzem in ein Eigenheim bei Hannover gezogen. Bei solch einem Umzug müssen naturgemäß Möbel bewegt und alte Dinge entsorgt werden. In ihrer Story bemerkt Koc diesbezüglich: "Man kann alles schaffen, aber trotzdem braucht man im Leben einfach manchmal Männer."

Keine Hilfe von Kindsvater Jimi Blue Ochsenknecht? Speziell an die Adresse von Jimi Blue Ochsenknecht gerichtet schiebt sie spitz hinterher: "Ich habe mich dann darüber aufgeregt, dass er mal wieder nicht da ist." Immer dann, wenn besondere Herausforderungen angestanden hätten, sei der Vater von Töchterchen Snow gerade nicht zur Stelle gewesen, beschwert sich Koc.

Ab und zu hätte Ochsenknecht seiner Ex-Partnerin zwar schon unter die Arme gegriffen, etwa Dinge zum Wertstoffhof gefahren, aber Koc ist das zu wenig. Sie beklagt: "Dieses Thema macht mich jeden Tag so sauer:"

Ihre Mutter würde sie indes sehr wohl beim kräftezehrenden Umzug unterstützen. Doch auch das läuft nicht ganz ohne Spannungen ab. "Ich habe mich auch vor ein paar Tagen mit meiner Mutter gestritten", offenbart Koc noch.

Höhen und Tiefen des Ex-Paares

Die Beziehung der ehemaligen "Bachelor"-Kandidatin Koc und des Schauspielers wurde im Sommer 2020 öffentlich. Wenig später wurde Koc schwanger und Ochsenknecht betonte im März 2021 im Interview mit RTL, dass es "ein Wunschkind" sei. Töchterchen Snow wurde im Oktober 2021 geboren, doch noch vor der Geburt trennten sich Koc und Ochsenknecht.

Nach Jahren der Funkstille und ersten Annäherungsversuchen folgten turbulente Jahre, in denen es Ochsenknecht unter anderem mit der Justiz zu tun bekam. Durch seine Verhaftung im vergangenen Jahr wurde die erste Annäherung unterbrochen.

Mittlerweile schienen sich die Eltern von Töchterchen Snow auch wieder besser zu verstehen. So berichtete Ochsenknecht Ende letzten Jahres, dass er eigens aus seiner Wahlheimat Dubai nach Deutschland gekommen sei, um die Feiertage mit Snow und Koc zu verbringen. "Ich war sechs Stunden lang Geschenke einkaufen - für Snow und für andere Familienmitglieder", verriet er damals der "Bild"-Zeitung.