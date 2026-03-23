Wegen mangelnder Hilfe: Nächster Streit? Yeliz Koc teilt gegen Jimi Blue Ochsenknecht aus

Wegen unzureichender Hilfe bei ihrem Umzug kritisiert Yeliz Koc ihren Ex Jimi Blue Ochsenknecht. Bahnt sich zwischen den Eltern von Snow nun der nächste Streit an?
Zwischen Yeliz Koc (32) und Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (34) scheint es einmal mehr dicke Luft zu geben. Koc, die gerade mitten in einem Umzug steckt, hat in einer Reihe von Instagram-Storys ihrem Ärger Luft gemacht. Mit ihrer vierjährigen Tochter Snow ist der Reality-Star vor Kurzem in ein Eigenheim bei Hannover gezogen. Bei solch einem Umzug müssen naturgemäß Möbel bewegt und alte Dinge entsorgt werden. In ihrer Story bemerkt Koc diesbezüglich: "Man kann alles schaffen, aber trotzdem braucht man im Leben einfach manchmal Männer."