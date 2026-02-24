Wegen Lets Dance-Einsatz: Alexandru Ionel vor Herausforderungen

Eigentlich sollte Alexandru Ionel in diesem Jahr nicht bei "Let's Dance" mitwirken. Doch nun springt er für seinen verletzten Kollegen Mika Tatarkin ein und musste deshalb kurzfristig sehr viel organisieren, um schnell von Hamburg nach Köln fahren zu können.

Wenige Tage vor dem Start der 19. "Let's Dance"-Staffel am Freitag hat Alexandru Ionel (31) erfahren, dass er doch wieder als Profitänzer dabei sein wird. Er ersetzt Mika Tatarkin (29), der einen "Anriss am Bizepsanker erlitten" hat, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Für den praktizierenden Zahnarzt ist der kurzfristige Einsatz durchaus eine Herausforderung, wie Ionel in seinen Instagram-Storys betonte.

"Sehr komplex umzukrempeln" "Was soll ich sagen?... Das Leben wieder auf links umkrempeln...", teilte der "Dancing Dentist" seinen Followern mit, für den es nun spontan von der Zahnarztpraxis in Hamburg auf das Tanzparkett in Köln geht. "Es ist alles andere als einfach und unkompliziert. Sowas ist für mein Leben mit drei Kids, 100ten Patienten, Zahnarztpraxis und als Dozent für verschiedene Fakultäten sehr komplex umzukrempeln." Doch genau dafür habe er sein Umfeld, "die mich beraten und oft Klarheit geben". Und so hoffe er, dass "alles sich so legt, wie es soll".

Schließlich habe er auch nicht lange Zeit, um zu überlegen. Wenig später saß er schon gemeinsam mit Ehefrau Patricija Ionel (31) im Zug nach Köln. "Mal schauen, was die jetzige Staffel für uns bringen kann und wir für 'die'."

"Es kommt alles anders als erwartet"

Ionel betonte auch noch in einem Clip, dass er sehr wenig Zeit zum Koffer packen hatte. "Manchmal hat das Leben eigene Spielregeln, und es kommt alles anders als erwartet." Er habe aber genug Unterhosen und Tanzschuhe eingepackt.

Der Tänzer betonte noch: "Ich freue mich wirklich riesig auf Euch alle." Er sei jedoch auch "supertraurig für meinen Kollegen" und schickte dem verletzten Tatarkin "alles Liebe und gute Besserung".

Patricija Ionel freut sich über ihren "Amorik"

Alexandru Ionel gehört wie seine Frau seit 2021 zum Profi-Cast, im vergangenen Jahr erreichte er mit Stuntfrau Marie Mouroum den fünften Platz. Ehefrau Patricija freut sich, dass sie ihren "Amorik" nun während "Let's Dance" wieder an ihrer Seite haben wird. Die Profitänzerin hatte vor wenigen Wochen noch betont, wie traurig sie darüber sei, ohne ihren Mann an der Show teilzunehmen, da das Paar normalerweise alles zusammen mache.

Die Ionels sind seit Januar 2022 verheiratet - im selben Monat kam ihr erster Sohn zur Welt. Im September 2024 folgten dann noch ein Sohn und eine Tochter. Die Zwillingsschwangerschaft samt der Geschlechter hatten sie damals sogar live in der RTL-Show verkündet.