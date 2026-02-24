Wegen Lets Dance-Einsatz: Alexandru Ionel vor Herausforderungen

Eigentlich sollte Alexandru Ionel in diesem Jahr nicht bei "Let's Dance" mitwirken. Doch nun springt er für seinen verletzten Kollegen Mika Tatarkin ein und musste deshalb kurzfristig sehr viel organisieren, um schnell von Hamburg nach Köln fahren zu können.
Wenige Tage vor dem Start der 19. "Let's Dance"-Staffel am Freitag hat Alexandru Ionel (31) erfahren, dass er doch wieder als Profitänzer dabei sein wird. Er ersetzt Mika Tatarkin (29), der einen "Anriss am Bizepsanker erlitten" hat, wie am Montag bekannt gegeben wurde. Für den praktizierenden Zahnarzt ist der kurzfristige Einsatz durchaus eine Herausforderung, wie Ionel in seinen Instagram-Storys betonte.