Wegen Lage im Roten Meer: Tesla muss Produktion in Grünheide stoppen

1 Der Elektroauto-Hersteller Tesla muss die Produktion in Grünheide wegen der Angriffe im Roten Meer für rund zwei Wochen weitgehend stoppen. Foto: dpa/Patrick Pleul

Erstmals muss Tesla in Deutschland die Produktion vorübergehend aussetzen. Das Unternehmen erklärt warum es zu Lieferengpässen kommt.











Link kopiert



Der Elektroauto-Hersteller Tesla muss die Produktion in Grünheide bei Berlin wegen der Angriffe der jemenitischen Huthi-Rebellen im Roten Meer für rund zwei Wochen weitgehend stoppen. Da sich die Transportwege verschieben, ist eine Lücke in den Lieferketten entstanden, wie Tesla am Donnerstag mitteilte. Damit wird es in Grünheide ab Ende Januar erstmals zu einem solchen Produktionsstopp kommen.