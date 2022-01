Brand in Vaihingen/Enz-Enzweihingen Zwei Häuser nach Dachstuhlbrand unbewohnbar – hoher Schaden

Am Samstag kommt es zu einem Dachstuhlbrand in einem Einfamilienhaus in Enzweihingen. Das Feuer greift auf ein weiteres Haus über. Beide Gebäude sind bis auf Weiteres unbewohnbar, der Sachschaden ist enorm.