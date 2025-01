Wegen Knieverletzung: Boris Becker muss britische Survival-Show frühzeitig beenden

1 Boris Becker und Mel B in der Netflix-Serie "Bear Hunt - Die Promi-Jagd". Foto: © 2024 Netflix, Inc.

Boris Becker musste die neue Survival-Show von Bear Grylls bereits am ersten Drehtag verletzungsbedingt abbrechen. "Er hat sich das Knie verdreht und wir wollten nicht riskieren, dass er sich noch schwerer verletzt", heißt es aus Produktionskreisen.











Die Bedingungen waren offenbar selbst für den kampferprobten Boris Becker (57) zu hart: Bei den Dreharbeiten zur neuen Netflix-Show "Bear Hunt - Die Promi-Jagd" ("Celebrity Bear Hunt") musste der ehemalige Tennisstar bereits frühzeitig das Handtuch werfen, nachdem er sich bereits am ersten Tag verletzt hatte. Das enthüllte nun Produktions-Chef Ben Mitchell laut der britischen "The Sun". Währenddessen schickt sich seine Ex-Frau Lilly (48) in Australien an, Dschungelkönigin zu werden.