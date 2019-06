1 Das Feuerwerk hat über dem See manche klimafeindliche Wolke hinterlassen. Foto: SDMG

Als der Konstanzer Gemeinderat vor wenigen Wochen den Klimanotstand ausrief, wurde das von manchen belächelt. Doch jetzt macht der OB Ernst – und das berühmte Seenachtsfest könnte zum ersten Klimaopfer werden.

Konstanz - Es ist zuerst nur eine unverbindliche Absichtserklärung gewesen, doch jetzt könnte die Ausrufung des Klimanotstands durch den Konstanzer Gemeinderat ein erstes konkretes Opfer fordern. Das Konstanzer Seenachtsfest, das alljährlich Anfang August Zehntausende an den Bodensee lockt, steht offenbar vor dem Aus. „Es ist meines Erachtens richtig, das Seenachtfest in der bisherigen Form vom Jahr 2020 an nicht mehr durchzuführen“, sagte der Oberbürgermeister Uli Burchardt (CDU) laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

„Das Seenachtsfest passt nicht in die Zeit“

Nach dem deutschlandweit ersten Klimanotstandsbeschluss Anfang Mai war in der Stadt von Kritikern gewitzelt worden, das Traditionsfest, bei dem Raketen und Böller im Wert von 80 000 Euro in den Nachthimmel geschossen werden, müsse nun wohl abgesagt werden. Jetzt macht OB Burchardt aus dem Spaß Ernst. Er stehe bereits in Verhandlungen mit dem Veranstalter. Bis 2020 ist die Ausrichtung des Seenachtsfests an die Stuttgarter Full Moon Group GmbH verpachtet. Er gehe davon aus, dass man mit der Agentur zu einer einvernehmlichen Lösung komme, sagte Burchardt. Das Seenachtsfest passe „nicht mehr nach Konstanz und es passt nicht mehr in die Zeit.“ Full Moon habe zugesagt, bereits in diesem Jahr die Bemühungen der Stadt zu unterstützen und ein klimafreundlicheres Feuerwerk zu gestalten, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung.

Es ist nicht das erste Mal, dass das Seenachtsfest in Frage gestellt wird. In den 80er Jahren fühlte man sich zeitweise von Motorradgruppen förmlich überrannt. Damals gab es bereits ein Pausenjahr. Bei seinem Amtsantritt vor fünf Jahren hatte OB Burchardt versprochen, das Fest von einer Attraktion für Tagestouristen wieder zu einem Fest der Konstanzer zu machen. Gelungen ist dies aber bisher nicht. „Viele Konstanzerinnen und Konstanzer wünschen sich ein kleineres, Konstanzerischeres Seenachtfest“, sagte Burchardt. Auch mit der Nachbarstadt Kreuzlingen, die alljährlich als Co-Veranstalter fungiere, sei man in Gesprächen, sagte eine Sprecherin der Stadt.