Wegen „Jugendsünde“: Stuttgarter CDU berät über Susanne Wetterich

Die weit zurückliegende Vergangenheit der Landeschefin der CDU-Frauenunion, Susanne Wetterich (69), wird Thema im Stuttgarter Kreisverband der Partei. Der Mitgliederversammlung an diesem Donnerstag liegt ein Antrag vor zu prüfen, ob Wetterich angesichts ihres Engagements für eine maoistische Hochschulgruppe vor rund 45 Jahren für politische Ämter noch „tragbar“ sei. Entsprechende Informationen unserer Zeitung bestätigte ein Sprecher der Kreis-CDU. Da der Antrag fristgerecht eingegangen sei, werde man darüber „in der gebotenen Form beraten“. Der Diskussion und der Bewertung wolle die Parteispitze nicht vorgreifen.