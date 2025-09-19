Wegen Jimmy Kimmel: She-Hulk Tatiana Maslany für Boykott von Disney

Für den Disney-Konzern wurde sie zur grünen Superheldin, doch jetzt hat Marvel-Star Tatiana Maslany ihre Fans und Follower dazu aufgerufen, Streamingdienste wie Disney+ zu kündigen - wegen der Absetzung von Jimmy Kimmel.
Nach der zumindest vorübergehenden Absetzung des Late-Night-Talkers Jimmy Kimmel (57) hat sich in den USA Schauspielerin und Emmy-Preisträgerin Tatiana Maslany (39) zu Wort gemeldet. Die 39-Jährige ruft zu einem Boykott großer Streamingdienste auf, die zum Disney-Konzern gehören. Auch der Sender ABC, der die Ausstrahlung von "Jimmy Kimmel Live!" gestoppt hatte, ist Teil des Entertainment- und Vergnügungsparkriesen Disney. Das Besondere an dem Aufruf: Maslany selbst war für den Konzern erst vor einigen Jahren in prominenter Rolle tätig.