Regisseur Chris Columbus wollte das Theaterstück "Harry Potter and the Cursed Child" mit den Stars aus den Filmen umsetzen. Wegen Autorin J. K. Rowling soll die Reunion allerdings nicht möglich sein.
"Harry Potter"-Fans werden wohl niemals eine Filmumsetzung des Theaterstücks "Harry Potter und das verwunschene Kind" ("Harry Potter and the Cursed Child") zu sehen bekommen - zumindest nicht so, wie Chris Columbus (66) es einst geplant hatte. Der Produzent und Regisseur, der die ersten beiden Filme der beliebten Reihe umgesetzt hat, hat darüber mit der britischen "Times" gesprochen.