Wegen des Iran-Kriegs sind die Gaspreise im Großhandel stark gestiegen. Wir haben die EnBW gefragt, womit ihre Gaskunden jetzt rechnen müssen.
Die Eskalation im Nahen Osten lässt die Gaspreise an den europäischen Großhandelsmärkten in die Höhe schnellen. Nachdem der Iran auf Angriffe der USA und Israels mit Gegenschlägen reagiert hat und die strategisch bedeutsame Straße von Hormus faktisch blockiert ist, herrscht Nervosität an den Energiemärkten. Was bedeutet das für die Kunden der EnBW? Wir haben beim Energieversorger nachgefragt.