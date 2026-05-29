Die chronische Lungenfibrose belastet Kronprinzessin Mette-Marit zunehmend. Nun verkürzt Kronprinz Haakon seine Japan-Reise, um an der Seite seiner Ehefrau zu sein.
Die gesundheitliche Situation von Kronprinzessin Mette-Marit (52) sorgt erneut für Besorgnis im norwegischen Königshaus. Die Ehefrau von Kronprinz Haakon (52) leidet seit Jahren an chronischer Lungenfibrose, einer unheilbaren Lungenerkrankung, die ihren Alltag zunehmend beeinträchtigt. Nun hat die Erkrankung auch Auswirkungen auf das Programm des Thronfolgers.