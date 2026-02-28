Wegen ihrer Welttournee: Ariana Grande fehlt bei den Actor Awards

Ariana Grande wird bei den Actor Awards nicht dabei sein, obwohl die "Wicked: Teil 2"-Darstellerin nominiert ist. Für sie stehen stattdessen bereits Proben für ihre bevorstehende Welttournee an.

Sängerin und Schauspielerin Ariana Grande (32) wird bei der Verleihung der Actor Awards am 1. März nicht persönlich erscheinen. Wie "E! News" berichtet, steckt der "Wicked: Teil 2"-Star bereits mitten in den Proben für die bevorstehende "Eternal Sunshine"-Welttournee, die im Juni beginnen soll. Dabei ist die Musikerin in der Kategorie Beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in der Musical-Verfilmung nominiert. Und das sogar bereits zum zweiten Mal in Folge bei der Preisverleihung, die noch bis zum vergangenen Jahr als Screen Actors Guild Awards bekannt war.

Grande zeigte sich nach Bekanntgabe der Nominierungen überwältigt. "Vielen Dank für diese enorme Ehre", schrieb sie damals in einer Instagram-Story. "Diese Leistung zum zweiten Jahr in Folge anerkannt zu bekommen und in dieser Gruppe großartiger Frauen dabei zu sein, bewegt mich zutiefst."

Spannendstes Rennen der Award-Saison

Gerade Grandes Kategorie dürfte am Abend der Verleihung für besondere Spannung sorgen. Denn anders als in manchen Jahren hat sich bislang kein klarer Favorit herauskristallisiert. Die bisherige Awards-Season verlief denkbar ausgeglichen:

Teyana Taylor (35) gewann für "One Battle After Another" bei den Golden Globes, Amy Madigan (75) wurde für "Weapons - Die Stunde des Verschwindens" bei den Critics Choice Awards ausgezeichnet. Wunmi Mosaku (39) triumphierte bei den BAFTAs für "Blood & Sinners". Komplettiert wird das Feld der Nominierten bei den Actor Awards durch Odessa A'zion (25), die für ihr Spiel in "Marty Supreme" nominiert ist.

"Wicked: Teil 2" ohne Oscarnominierung

Ariana Grandes Nominierung bei den Actor Awards ist die einzige für "Wicked: Teil 2", während es der erste Teil "Wicked" im vergangenen Jahr noch auf insgesamt fünf Nominierungen brachte.

Bei den Academy Awards, die in diesem Jahr in der Nacht vom 15. auf den 16. März verliehen werden, schnitt die Musical-Fortsetzung noch desaströser ab. Hier gab es keine einzige Nominierung nach zehn im Vorjahr und zwei Oscar-Siegen. Das Sequel schneidet bei Publikum und Kritik deutlich schlechter ab als noch "Wicked".