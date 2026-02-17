Wegen ihren Töchtern: Diese Hit-Serie löst bei Franka Potente Albträume aus

Als Auftragskillerin in "Dark Winds" kennt Franke Potente keine Gnade. Doch privat zieht die zweifache Mutter klare Grenzen. Eine gefeierte HBO-Serie löst bei ihr Albträume aus, weil sie dabei an ihre Töchter denken muss.

Franka Potente (51) ist eine Frau der harten Kontraste: Beruflich spielt sie in der vierten Staffel des US-Hits "Dark Winds" eine eiskalte Auftragskillerin, doch privat muss die Schauspielerin hin und wieder die Notbremse ziehen. Es gibt eine Serie, die sie schlichtweg nicht erträgt: "Euphoria".

Darum kann Franka Potente "Euphoria" nicht schauen Obwohl die HBO-Serie weltweit gefeiert wird, ist sie für die Wahl-Amerikanerin ein rotes Tuch. Der Grund ist so simpel wie persönlich: Franka Potente ist Mutter von zwei Teenager-Töchtern im Alter von 13 und 15 Jahren.

Die schonungslose Darstellung von Drogenexzessen, psychischen Abgründen und sexueller Gewalt unter Jugendlichen ist für sie kein Entertainment, sondern ein Albtraum-Szenario. "Man sieht nicht nur eine Geschichte - man sieht sein eigenes Kind", gestand sie im Interview mit der "Bild"-Zeitung. Um sich vor den Albträumen und dem emotionalen Schmerz zu schützen, bleibt der Fernseher bei diesem Hit konsequent schwarz.

In "Dark Winds" spielt sie eine Killerin

Während sie privat den Schutzpanzer hochzieht, taucht sie beruflich in die düstere Welt von New Mexico ein. In der neuen Staffel der Crime-Serie "Dark Winds" verkörpert sie Irene - eine Mörderin, die jedoch weit mehr ist als eine bloße Schurkin.

Irene ist eine Frau, deren "innere Teile verrutscht sind". Sie mordet, während sie gleichzeitig von einer heilen Familienwelt träumt. Potente beschreibt die Figur als tragisch und verspielt. Irene inszeniere sogar künstliche Familiensituationen, weil ihre Sehnsucht nach echter Liebe absolut echt sei, sie aber nicht wisse, wie man Nähe herstellt.

Trotz der psychologischen Schwere ihrer Rollen bleibt Potente am Set pragmatisch. Nach dem Dreh lässt sie die Auftragskillerin hinter sich und wechselt sofort in ihre Rolle als echte Ehefrau und Mutter. Diese strikte Trennung - "vielleicht sehr deutsch", wie sie sagt - sei überlebenswichtig, um im Hollywood-Zirkus nicht den Verstand zu verlieren.

Franka Potente hatte ihren Durchbruch im Jahr 1998 mit der Titelrolle im Actionthriller "Lola rennt" und ist seit einigen Jahren auch in den Vereinigten Staaten erfolgreich als Schauspielerin tätig. Unter anderem war sie in der Serie "American Horror Story" zu sehen. Seit 2012 ist sie mit dem Schauspieler Derek Richardson verheiratet, mit dem sie in Los Angeles lebt. Die gemeinsamen Töchter kamen 2011 und 2013 zur Welt.