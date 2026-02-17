Wegen ihren Töchtern: Diese Hit-Serie löst bei Franka Potente Albträume aus

Als Auftragskillerin in "Dark Winds" kennt Franke Potente keine Gnade. Doch privat zieht die zweifache Mutter klare Grenzen. Eine gefeierte HBO-Serie löst bei ihr Albträume aus, weil sie dabei an ihre Töchter denken muss.
Franka Potente (51) ist eine Frau der harten Kontraste: Beruflich spielt sie in der vierten Staffel des US-Hits "Dark Winds" eine eiskalte Auftragskillerin, doch privat muss die Schauspielerin hin und wieder die Notbremse ziehen. Es gibt eine Serie, die sie schlichtweg nicht erträgt: "Euphoria".