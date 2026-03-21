Neuer Ärger für die britische Königsfamilie: Das Herzogspaar von Edinburgh steht wegen der Vermietung eines Nebengebäudes auf seinem gepachteten Anwesen in der Kritik. Das Geld hätten sie nicht dem Crown Estate zukommen lassen.
Nach der Aufregung um Andrew Mountbatten-Windsor (66) wegen seiner Verbindungen zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) und seinen geringen Mietkosten für die Royal Lodge, regt sich in Großbritannien jetzt auch Empörung über den jüngsten Bruder von König Charles III. (77). Prinz Edward (62) und seine Ehefrau Sophie (61) sollen durch die Untervermietung eines früheren Stallgebäudes auf ihrem Anwesen bis zu rund 150.000 Euro jährlich eingenommen haben und dabei nur eine minimale Miete an das Crown Estate zahlen, wie die Boulevardzeitung "The Sun" berichtet.