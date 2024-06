1 An der Stadtbahn-Haltestelle Plieningen staute sich am Sonntag das Wasser. Die Strecke der Linie U 3 ist vorerst nicht befahrbar. Foto: Andreas Rosar, Sebastian Steegmüller, Bäderbetriebe Stuttgart

Die Freibäder in Vaihingen und Untertürkheim sind aufgrund des Hochwassers geschlossen. Außerdem ist die Stadtbahnstrecke der Linie U 3 in Plieningen unterbrochen – vermutlich noch bis zum späten Mittwoch.











Der Starkregen hat auch in Stuttgart seine Spuren hinterlassen. Aufgrund des Unwetters musste die Feuerwehr zwischen Sonntag früh und Montagmittag in Stuttgart zu mehr als 100 Einsätzen ausrücken. „Gegen 15 Uhr stieg das Einsatzaufkommen aufgrund der Gewitterfront in Stuttgart sprunghaft an“, sagt Daniel Anand, Sprecher der Feuerwehr Stuttgart. Die Integrierte Leitstelle Stuttgart wechselte daraufhin in den Unwetter-Modus und besetzte weitere Arbeitsplätze.