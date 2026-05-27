Wegen Hitze und Trockenheit: Grillverbot auf öffentlichen Grillplätzen der Stadt Ludwigsburg

1 Auf den Grillplätzen der Stadt Ludwigsburg bleibt der Grill vorerst aus (Symbolbild). Foto: Imago/Thomas Trutschel

Ab sofort darf auf den Grillplätzen der Stadt Ludwigsburg nicht mehr gegrillt werden. Grund dafür ist die derzeit erhöhte Brandgefahr.











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Aufgrund der anhaltenden Hitze und Trockenheit sowie der damit verbundenen Brandgefahr wird ein Grillverbot auf allen öffentlichen Grillplätzen der Stadt Ludwigsburg verhängt. Dieses Verbot gilt ab sofort bis voraussichtlich Ende September. Es umfasst die offiziellen Grillplätze Hörnle, Sommerhalde, Seeschlossallee, Kugelberg und den Waldspielplatz Grasiger Weg. Entsprechende Schilder weisen dort auf das aktuelle Grillverbot hin.