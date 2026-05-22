Wegen Haushaltslage: Keine Maultaschen, kein Public Viewing – Einsparungen beim Vaihinger Maientag

In Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) gilt mittlerweile ein Nothaushalt, die Lage ist dramatisch. Die Sparmaßnahmen treffen nun auch den traditionsreichen Maientag.
Der Vaihinger Maientag steht jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Dieses Jahr wurde der „Frieden“ gewählt – aus aktuellem Anlass. Denn der Krieg im Iran hat zu explodierenden Energie- und Rohstoffpreisen geführt. „Darunter leidet jeder Einzelne – und auch die finanzielle Lage der Stadt Vaihingen an der Enz“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zum fünftägigen Volksfest.