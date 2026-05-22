Wegen Haushaltslage: Keine Maultaschen, kein Public Viewing – Einsparungen beim Vaihinger Maientag

In Vaihingen/Enz (Kreis Ludwigsburg) gilt mittlerweile ein Nothaushalt, die Lage ist dramatisch. Die Sparmaßnahmen treffen nun auch den traditionsreichen Maientag.

Der Vaihinger Maientag steht jedes Jahr unter einem bestimmten Motto. Dieses Jahr wurde der „Frieden“ gewählt – aus aktuellem Anlass. Denn der Krieg im Iran hat zu explodierenden Energie- und Rohstoffpreisen geführt. „Darunter leidet jeder Einzelne – und auch die finanzielle Lage der Stadt Vaihingen an der Enz“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung zum fünftägigen Volksfest.

Ende April hat die Stadtverwaltung eine Nothaushaltsführung verordnet; es klafft eine Lücke von 9,5 Millionen Euro im Ergebnishaushalt. Schon vor dem Iran-Krieg war die Haushaltslage dramatisch. Mittlerweile sind die Gewerbesteuereinnahmen noch weiter eingebrochen, während die Kosten steigen. Das hat nun auch Folgen für die vom 22. bis 26. Mai stattfindende Großveranstaltung Maientag, bei der es Einschnitte geben wird.

Verwaltung wirbt fürs Selbstzahlen

Anders als in den Vorjahren wird es dieses Mal kein Maultaschenessen für geladene Festgäste geben. Zudem bekommen Mitarbeiter der Stadtverwaltung keine Essensgutscheine für den Nachmaientag. Doch das reicht noch nicht aus.

Umzugsteilnehmer sollen der Stadt beim Sparen helfen, indem sie darauf verzichten, ihre Wertmarken einzulösen. Foto: Andreas Essig

Mehrbelastungen etwa durch den Einsatz des Roten Kreuzes und durch die kostenlos angebotenen Busse müssten kompensiert werden. Deswegen appelliert die Stadtverwaltung an alle rund 2.500 Umzugsteilnehmer, die weiterhin Wertmarken erhalten, auf das Einlösen dieser Marken zu verzichten und stattdessen Essen und Trinken selbst zu bezahlen. Das helfe der Stadt beim Sparen. Die Stadtverwaltung sieht diese Einsparmaßnahmen als zumutbar an.

Kein Public Viewing vom Pokalfinale

Auch ein Public Viewing vom DFB-Pokalfinale am Samstagabend wird es nicht geben. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte die Stadtverwaltung mit, dass angesichts der schwierigen Haushaltslage versucht werde, „alle finanziellen Einsparmöglichkeiten auszuschöpfen“. Doch auch aus anderen Gründen verzichtet die Stadt auf eine Übertragung des Spiels des VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München.

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Der Maientag nehme demnach bereits alle personellen Kapazitäten der Verwaltung in Anspruch. „Auch sicherheitstechnisch wäre eine solche Veranstaltung direkt auf dem Maientagsgelände kaum genehmigungsfähig. Zumal man bei dem Südgipfel davon ausgehen muss, dass zahlreiche Anhänger aus beiden Fangruppen aufeinandertreffen“, teilte eine Stadtsprecherin weiter mit.