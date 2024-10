Wegen Hass-Nachrichten: Cora Schumacher will sich zurückziehen

1 Am 27. September zeigte sich Cora Schumacher noch gut gelaunt bei der Feier zum 30. Geburtstag von "RTL Exclusiv" in Hamburg. Foto: Action Press/Frederic Kern/Future Image

Wegen Hass-Botschaften im Netz: Cora Schumacher hat angekündigt, sich vorerst aus den sozialen Netzwerken zurückzuziehen. Auch die Kommentarfunktion hat sie geschlossen. Vorausgegangen war ein Schlagabtausch mit ihrem Sohn David via Instagram.











Um Cora Schumacher (47) könnte es in nächster Zeit ruhiger werden: Sie hat am Sonntag angekündigt, eine Pause bei Instagram und Co. einlegen zu wollen. Der Grund dafür seien schlimme Anfeindungen, die sie in den vergangenen Tagen nach einem öffentlichen Schlagabtausch mit ihrem Sohn David (22) erhalten habe.