1 Der Impfbus am Schlossplatz wurde gut angenommen. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Zusammen mit Stuttgarter Hilfsorganisationen errichtet die Stadt am Samstag, 23. Oktober, ein Impfzelt am Kronprinzplatz. Dort wird von 10 bis 20 Uhr mit fünf mobilen Impfteams durchgehend geimpft.















Stuttgart - Die Stadt Stuttgart reagiert auf die starke Nachfrage nach offenen Impfaktionen. Zusammen mit dem Klinikum Stuttgart und der Ärzteschaft verstärkt sie die Angebote kurz- und mittelfristig. Vor allem im Stadtzentrum, wo die Nachfrage am stärksten ist. So stehen am kommenden Samstag in einem Zelt auf dem Kronprinzplatz fünf Teams bereit. Im November sollen zudem in der Klett-Passage und in einem Einkaufszentrum zwei kleinere Impfzentren eingerichtet werden.

„Wir brauchen eine hohe Impfquote“

„Wir freuen uns, dass die Nachfrage nach einer Impfung steigt und dass unsere Angebote auch genutzt werden“, sagt Sozialbürgermeisterin Alexandra Sußmann. „Bei jeder offenen Aktion erreichen wir 100 bis 200 Personen. Klar ist, dass wir eine hohe Impfquote brauchen, um das Virus einzudämmen.“

Bisher haben 60 Prozent der Stuttgarter einen kompletten Impfschutz

Bisher haben 60 Prozent der Stuttgarter Bevölkerung einen vollständigen Impfschutz. 30 000 Menschen davon konnten mit Vor-Ort-Aktionen erreicht werden. Neueste Zahlen des Gesundheitsamts unterstreichen die Wirksamkeit der Impfung: So ist die Inzidenz in Stuttgart bei Ungeimpften mit 183 viermal so hoch wie bei Geimpften. Impfdurchbrüche – also Infektionen trotz Impfschutz – sind nur in 0,4 % der Fälle aufgetreten, jeder Vierte davon weist Vorerkrankungen auf.

Für manche ist der Besuch einer Praxis eine Hemmschwelle

Seit Schließung der Impfzentren Ende September 2021, so die Stadtverwaltung, seien die niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte ein wichtiger Pfeiler der Impfkampagne. Aber nicht von allen wird das Angebot angenommen. Martin Priwitzer, Leiter der Abteilung Gesundheitliche Versorgung, Amtsärztlicher Dienst im Gesundheitsamt, sagt: „Offensicht ist der Besuch einer Praxis für viele eine Schwelle. Mit dieser Realität müssen wir umgehen, daher investieren wir so viele Kraft in offene Angebote.“

Fünf mobile Impfteams sind am Start

Zusammen mit Stuttgarter Hilfsorganisationen errichtet die Stadt am Samstag, 23. Oktober, ein Impfzelt am Kronprinzplatz (Kronprinzstraße/ Ecke Büchsenstraße). Dort wird in der Zeit von 10 bis 20 Uhr mit fünf mobilen Impfteams der niedergelassenen Ärzteschaft und des Klinikums Stuttgart durchgehend geimpft. Möglich sind Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit BioNTech und Johnson & Johnson.