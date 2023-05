1 Betroffen von den Platzsperrungen sind neben dem Aktiven- auch der Jugendspielbetrieb wie hier in Pattonville. Foto: Peter Mann/ (Archiv)

Weil das Granulat der Kunstrasenplätze immer wieder an der Schuhsohle verklumpt, darf unter anderem in Pattonville und Tamm nicht mehr gespielt werden. Das hat der württembergische Fußballverband (wfv) entschieden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der württembergische Fußballverband (wfv) hat auf das Problem mit verklumptem Granulat reagiert, das manche Kunstrasenplätze seit der Hitze im Sommer bereiten. Am Mittwoch verkündete er, vier Plätze gesperrt zu haben. Drei davon befinden sich im Bezirk Enz/Murr: beim SV Pattonville, VfB Tamm und SV Leonberg/Eltingen. Darüber hinaus beim TSV Wendlingen, auf dessen Platz am Sonntag die Landesliga-Fußballerinnen des FC Biegelkicker Erdmannhausen widrige Umstände erlebten. In Pattonville und Leonberg wurden am selben Tag Partien abgebrochen.