Wegen geplanter Haushaltskürzungen: Aktivisten klettern auf Hochseil über Karlsruher Marktplatz

1 Zwei Männer sind auf ein Hochseil am Karlsruher Marktplatz geklettert und haben damit einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Foto: Thomas Riedel/dpa/Thomas Riedel

Die Polizei muss am Morgen den Karlsruher Marktplatz sperren. Dort machen sich zwei Aktivisten an einem Hochseil fest. Auch ein Fahrrad haben sie dabei.











Zwei Aktivisten sind auf ein Hochseil am Karlsruher Marktplatz geklettert und haben damit einen Einsatz der Polizei ausgelöst. Die Männer hätten sich und ein Fahrrad an dem Hochseil befestigt, sagte ein Polizeisprecher. Aus Sicherheitsgründen habe man den Marktplatz abgesperrt. Die zuständige Ordnungsbehörde der Stadt sei informiert worden und müsse nun entscheiden, wie man mit den Männern umgehe.