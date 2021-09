Unfall auf A8 bei Pforzheim Lkw-Fahrer stirbt bei Auffahrunfall – A8 stundenlang gesperrt

Als ein 59-Jähriger Lastwagenfahrer am Mittwochvormittag auf der A8 in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs ist, kracht er bei Pforzheim in zwei weitere Lastwagen. Für den Mann kommt jede Hilfe zu spät, die A8 bleibt stundenlang gesperrt.