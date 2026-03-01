Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie dürfen laut eines Medienberichts in diesem Jahr nicht beim Royal Ascot dabei sein. Als Grund werden die Epstein-Verbindungen ihrer Eltern genannt.
Für Prinzessin Beatrice (37) und Prinzessin Eugenie (35) wird es in diesem Jahr wohl keinen Platz in der königlichen Kutsche geben. Die beiden Töchter von Ex-Prinz Andrew (66) und Sarah Ferguson (66) dürfen beim traditionellen Pferderennen Royal Ascot im Juni nicht dabei sein - und auch nicht an der prestigeträchtigen königlichen Prozession teilnehmen. Das berichtet die "Daily Mail" unter Berufung auf eine Quelle aus dem Umfeld des Veranstalters.