Wegen eines Notarzteinsatzes: Bahnhof Würzburg ist teilweise gesperrt - Ersatzverkehr

1 Der Würzburger Hauptbahnhof ist wegen eines Notarzteinsatzes teilweise gesperrt (Archivfoto). Foto: IMAGO/imagebroker/IMAGO/imageBROKER/Torsten Krüger

Wegen eines Notarzteinsatzes ist der Bahnhof in Würzburg teilweise gesperrt. Für eine Strecke wird ein Ersatzverkehr eingerichtet.











Der Würzburger Hauptbahnhof ist teilweise gesperrt. Das teilte die Deutsche Bahn am Abend mit. Demnach gibt es einen Notarzteinsatz. Die Züge der Linie RB53 verkehrten nur zwischen Veitshöchheim - Gemünden (Main). Die Linie RE54 werde zwischen Schweinfurt Hbf - Gemünden (Main) ohne Halt umgeleitet oder wende aus Richtung Aschaffenburg Hbf in Gemünden (Main). Die Züge der Linie RE55 würden zwischen Würzburg Hbf - Gemünden (Main) ohne Zwischenhalt umgeleitet.