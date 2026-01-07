Wegen eines bizarren Gartenunfalls : Foo Fighters müssen auf Gitarrist Pat Smear verzichten

Foo-Fighters-Gitarrist Pat Smear muss wegen eines "bizarren Gartenunfalls" pausieren: Der Musiker hat sich den Fuß gebrochen und verpasst mehrere Tourtermine. Die Band nimmt's aber mit Humor.

Die Foo Fighters haben bekannt gegeben, dass ihr langjähriger Gitarrist Pat Smear (66) "einige Termine" der aktuellen Tournee verpassen wird. Grund ist ein Fußbruch, den er sich bei einem "bizarren Gartenunfall" zugezogen hat. Jason Falkner (57), Gitarrist von Beck, St. Vincent und Jellyfish, wird Smear bei den Konzerten vertreten. Nach Angaben des Branchenblatts "Variety" handelt es sich offenbar nur um drei Konzerte im Januar, die in Mexiko, Los Angeles und Texas stattfinden.

Der Ausdruck "bizarrer Gartenunfall" stammt aus einer Szene des Filmklassikers "This Is Spinal Tap". Darin wird erzählt, dass der erste Schlagzeuger der fiktiven Rockband, "Stumpy" John Pepys, auf mysteriöse Weise ums Leben kam. Auf die Frage nach den Umständen seines Todes erklärt Bandmitglied David St. Hubbins trocken, er sei "bei einem bizarren Gartenunfall" gestorben - worauf Gitarrist Nigel Tufnel anmerkt, die Behörden sollen den Fall "besser ungelöst lassen".

Band nimmt es mit Humor

Auf Instagram gab die Band die Nachricht in Form einer fiktiven Titelseite eines Boulevardblatts bekannt. In der Bildunterschrift heißt es: "Breaking news: In der klassischen Tradition von Rockstars, die bizarre Gartenunfälle haben, hat Pat Smear offenbar das neue Jahr eingeläutet, indem er sich den linken Fuß komplett zertrümmert hat."

Weiter schreiben sie: "Das bedeutet leider, dass er einige Shows verpassen wird, während die zahlreichen Knochenbrüche in seinem Fuß heilen. Wir werden unseren geliebten Pat genauso vermissen wie ihr, aber wir möchten, dass er so schnell wie möglich wieder vollständig genesen ist und auf die Beine kommt."