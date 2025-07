Wegen einer Atemwegsinfektion: Tom Jones: Absage kurz vor Konzert in Bremen

1 Tom Jones kämpft mit einem Infekt. Foto: ddp

"Hallo an alle Fans aus Bremen": Diese Worte konnte Tom Jones (85) am heutigen Dienstag nicht wie geplant auf der Bühne seines Deutschland-Konzerts in der Hansestadt ins Mikrofon hauchen. Stattdessen sendete er sie via Instagram. Nur wenige Stunden vor seinem Auftritt hat der walisische Sänger seine Show aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen.