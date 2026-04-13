Wegen eigener tiefer Trauer: Nicole Kidman möchte Sterbebegleiterin werden

Nicole Kidman möchte künftig eine Aufgabe übernehmen, die wohl kaum weiter von ihrem Hollywoodjob entfernt sein könnte. Die Schauspielerin will Sterbebegleiterin werden.
Fernab vom Glitzer und Glamour der Hollywood-Welt möchte Nicole Kidman (58) sich künftig für Menschen ganz im Privaten einsetzen. Die Schauspielerin, die seit vielen Jahren zu einem der prominentesten Gesichter der Traumfabrik gehört, will Sterbebegleiterin werden. Das hat Kidman laut eines Berichts des "San Francisco Chronicle" am Wochenende während einer Veranstaltung an der Universität von San Francisco erzählt.