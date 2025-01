Jubiläumsstaffel ab 13. Februar "GNTM": Catherine Deneuve und Naomi Campbell als Gastjurorinnen dabei

Von Naomi Campbell bis Catherine Deneuve, von Twiggy bis Lena Gercke: "Germany's next Topmodel" geht am 13. Februar in seine 20. Auflage und zahlreiche Prominente feiern mit. Auch Tochter Leni und Ehemann Tom sind mit dabei, wenn Heidi in der Jubiläumsstaffel wieder die Schönsten des Landes sucht.