1 Dividenden als Stein des Anstoßes – auch Porsche war betroffen Foto: imago/Arnulf Hettrich

Verzögerte Dividendenzahlungen, schlechter Service: Trade Republic ist derzeit mit vielen Beschwerden konfrontiert. Wie sich das Fintech rechtfertigt.











Link kopiert



Der Berliner Neobroker Trade Republic hat wegen verzögerter Auszahlungen von Dividenden Ärger von Kundinnen und Kunden auf sich gezogen. „Durch eine Systemanpassung wurden wenige Dividenden in der vergangenen Woche nicht in Echtzeit, sondern erst wenige Bankarbeitstage nach dem Zahltag an den Kunden gebucht“, teilte das Unternehmen nach Beschwerden in Onlineforen auf Nachfrage mit.