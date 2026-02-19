Wegen Diana?: Prinzessin Kate haderte mit Titel Prinzessin von Wales

Der Titel "Prinzessin von Wales" ist einer der bekanntesten der britischen Monarchie und untrennbar mit Prinzessin Diana verbunden. Genau das bereitete ihrer Schwiegertochter Prinzessin Kate offenbar schlaflose Nächte, wie ein neues Buch enthüllt.
Als König Charles III. (77) im September 2022 den Thron bestieg, war klar: Sein Sohn Prinz William (43) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (44) werden den traditionsreichen Titel des Prinzen und der Prinzessin von Wales erben. Für Kate war das aber mit Kopfschmerzen verbunden, wie der königliche Korrespondent Russell Myers laut "Hello! Magazine" in seinem neuen Buch "William & Catherine: The Intimate Inside Story" enthüllt.