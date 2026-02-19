Wegen Diana?: Prinzessin Kate haderte mit Titel Prinzessin von Wales

Als König Charles III. (77) im September 2022 den Thron bestieg, war klar: Sein Sohn Prinz William (43) und dessen Ehefrau Prinzessin Kate (44) werden den traditionsreichen Titel des Prinzen und der Prinzessin von Wales erben. Für Kate war das aber mit Kopfschmerzen verbunden, wie der königliche Korrespondent Russell Myers laut "Hello! Magazine" in seinem neuen Buch "William & Catherine: The Intimate Inside Story" enthüllt.

Die letzte Frau, die diesen Titel getragen hatte, war Williams Mutter Prinzessin Diana (1961-1997). Deshalb soll Kate intensiv mit der Übernahme gehadert und die Vorbehalte sowohl gegenüber Ehemann William als auch Schwiegervater Charles offen angesprochen haben. Sie habe sich den Vergleichen mit Lady Di nicht aussetzen wollen, die in Großbritannien auch über 25 Jahre nach ihrem Tod weiter verehrt wird.

Kate wollte ihren eigenen Weg gehen

"Dies zeigt Ihnen, wie überlegt sie ist. Sie ist wohlwollend in ihren Absichten, wünscht sich aber auch, ihre eigene Rolle für sich selbst und ihre Familie zu gestalten", wird ein ehemaliger hochrangiger Berater des Paares in dem Buch zitiert. Kate sei es wichtig gewesen, einen Weg zu finden, der sich von dem früherer Royal-Generationen unterscheide. Bis die Prinzessin den Titel schließlich akzeptierte, habe es Überzeugungsarbeit gebraucht. Am Ende sei sie aber zu dem Schluss gekommen, dass sie trotz der unvermeidlichen Diana-Vergleiche und bei vollem Respekt für ihre Schwiegermutter die Rolle auf ihre ganz eigene Weise ausfüllen könne.

Dass Kate mit dem Wales-Titel fremdelte, ist aber keine ganz neue Erkenntnis. Bereits 2024 hatte der Biograf Robert Jobson in seinem Buch über die Prinzessin geschrieben, dass der Titel auf Kate wenig Anziehungskraft ausgeübt habe. Kate habe damals sogar erwogen, dem Beispiel von Königin Camilla (78) zu folgen, die bei ihrer Hochzeit mit Charles bewusst auf den Wales-Titel verzichtet und sich stattdessen als Herzogin von Cornwall hatte ansprechen lassen.