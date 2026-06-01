Die Tickets für Céline Dions Paris-Konzertreihe 2026 waren so schnell vergriffen, dass Tausende Fans leer ausgingen. Nun reagiert die Sängerin: Zehn zusätzliche Konzerttermine im Mai 2027 sollen den Interessierten noch eine Chance geben.
Fans von Céline Dion (58) dürfen sich freuen: Die Sängerin hat am Montag auf ihrer Website zehn weitere Auftritte in der La Défense Arena in Paris für Mai 2027 angekündigt. Wie es hieß, würden die Zusatztermine "aufgrund der überwältigenden Nachfrage" angeboten. Die zusätzlichen Konzerte richten sich demnach gezielt an Fans, die sich zwar für den ersten Vorverkauf von "Celine Dion Paris 2026" registriert hatten, aber keine Tickets ergattern konnten.