Die Tickets für Céline Dions Paris-Konzertreihe 2026 waren so schnell vergriffen, dass Tausende Fans leer ausgingen. Nun reagiert die Sängerin: Zehn zusätzliche Konzerttermine im Mai 2027 sollen den Interessierten noch eine Chance geben.

Fans von Céline Dion (58) dürfen sich freuen: Die Sängerin hat am Montag auf ihrer Website zehn weitere Auftritte in der La Défense Arena in Paris für Mai 2027 angekündigt. Wie es hieß, würden die Zusatztermine "aufgrund der überwältigenden Nachfrage" angeboten. Die zusätzlichen Konzerte richten sich demnach gezielt an Fans, die sich zwar für den ersten Vorverkauf von "Celine Dion Paris 2026" registriert hatten, aber keine Tickets ergattern konnten.

Die neuen Termine in der La Défense Arena sind der 8., 12., 14., 15., 19., 21., 22., 26., 28. und 29. Mai 2027. Versprochen wird ein "Konzerterlebnis mit ihren beliebtesten Hits auf Französisch und Englisch - eine Hommage an die Lieder, die ihre bemerkenswerte Karriere über Generationen hinweg weltweit geprägt haben".

Exklusiver Vorverkauf ab 3. Juni

Ein exklusiver Vorverkauf für registrierte Fans startet am Mittwoch, dem 3. Juni, um 10:00 Uhr. Am Donnerstag, dem 4. Juni, folgt ein weiteres Verkaufsfenster über die Paris La Défense Arena. "Die für die neue Ticketverkaufsmöglichkeit ausgewählten Fans erhalten am Vortag des Verkaufs eine E-Mail von ihrer Registrierungsstelle mit Kaufanweisungen", wurden Details bekannt gegeben. Gleichzeitig wiesen die Veranstalter darauf hin: "Die Vorregistrierung und die Einladung zu diesem Verkauf garantieren jedoch keine Tickets."

Ursprünglich waren nur zehn Termine für 2026 geplant

Bereits Anfang April hatte Dion ihre Termine in Paris ausgeweitet. Nachdem die Musikikone ursprünglich zehn Konzerte in der 45.000 Menschen fassenden La Défense Arena angekündigt hatte, wurde die Konzertresidenz aufgrund des Ansturms bereits um sechs zusätzliche Termine erweitert. Damit wird die Sängerin im Herbst 2026 in einem Zeitraum von fünf Wochen insgesamt 16 Shows in der französischen Metropole geben - vom 12. September bis zum 17. Oktober 2026. Zwischen den Auftritten wurden ausreichend Erholungspausen eingeplant, damit die Sängerin ihre stimmliche und körperliche Höchstleistung abrufen kann, ohne ihre Gesundheit zu gefährden.

Es ist die erste zusammenhängende Konzertreihe der Künstlerin seit fast sechs Jahren. Céline Dion musste sich aufgrund einer Stiff-Person-Syndrom-Diagnose (SPS) für längere Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen. Die Pariser Konzerte folgen auf ihren emotionalen Auftritt bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele im Jahr 2024.